«Кубань» — «Нефтехимик»: счет матча 1:1, обзор голов

«Нефтехимик» Фото: globallookpress.com
На гол Вагиза Галиулина хозяева ответили точным ударом Евгения Осипова.
Футбол. Россия. ФНЛ
Кубань — Нефтехимик 1:1
Голы: 0:1 Вагиз Галиулин (42'), 1:1 Игорь Леонтьев (86') Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Георгий Махатадзе, Альберт Шарипов, Ezhkov D., Kenfack O., Reichmen B. Нефтехимик: Александр Кахидзе, Павел Котов, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Вагиз Галиулин, Давид Кокоев, Данил Липовой, Кирилл Морозов, Константин Шильцов Предупреждения: Георгий Махатадзе (41'), Максим Веденеев (49'), Данил Липовой (61'), Игорь Безденежных (87'), Levin G. (89'), Игорь Леонтьев (90+3')
«Кубань» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги. «Нефтехимик» с 41 баллом находится на седьмой строчке.