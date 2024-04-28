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    «Кубань» и «Нефтехимик» сыграли вничью

    «Кубань» — «Нефтехимик»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 30-го тура Первой лиги «Кубань» и «Нефтехимик» сыграли вничью 1:1.

    «Нефтехимик»
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    «Нефтехимик»

    На гол Вагиза Галиулина хозяева ответили точным ударом Евгения Осипова.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Кубань — Нефтехимик 1:1
    Голы: 0:1 Вагиз Галиулин (42'), 1:1 Игорь Леонтьев (86') Кубань: Юрий Нестеренко, Алексей Смирнов, Игорь Леонтьев, Иван Темников, Максим Веденеев, Игорь Безденежных, Георгий Махатадзе, Альберт Шарипов, Ezhkov D., Kenfack O., Reichmen B. Нефтехимик: Александр Кахидзе, Павел Котов, Даниил Сагуткин, Максим Шоркин, Артём Голубев, Султан Джамилов, Вагиз Галиулин, Давид Кокоев, Данил Липовой, Кирилл Морозов, Константин Шильцов Предупреждения: Георгий Махатадзе (41'), Максим Веденеев (49'), Данил Липовой (61'), Игорь Безденежных (87'), Levin G. (89'), Игорь Леонтьев (90+3')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Кубань» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице первой лиги. «Нефтехимик» с 41 баллом находится на седьмой строчке.

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