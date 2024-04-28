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    Энрике о ничьей с «Гавром»: Не думаю, что видел что-то подобное в своей карьере

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    Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о ничейном результате в матче 31-го тура Лиги 1 с «Гавром» (3:3).

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Это весёлый вечер, потому что соперник, который совершает так мало атак, забивает три гола. Не думаю, что видел что-то подобное в своей карьере. Они хорошо защищались, но мы заслужили победу.

    Хотел бы подчеркнуть, как невероятны наши болельщики. Неважно, счёт 1:2 или 1:3, они не перестают петь. Их настрой был заразительным», — приводит слова Энрике Marca.

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    • После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 70-ю очками в активе. «Гавр» — на 15-й позиции (29 баллов).

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