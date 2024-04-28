Энрике о ничьей с «Гавром»: Не думаю, что видел что-то подобное в своей карьере

Главный тренервысказался о ничейном результате в матче 31-го тура Лиги 1 с(3:3).

«Это весёлый вечер, потому что соперник, который совершает так мало атак, забивает три гола. Не думаю, что видел что-то подобное в своей карьере. Они хорошо защищались, но мы заслужили победу.

Хотел бы подчеркнуть, как невероятны наши болельщики. Неважно, счёт 1:2 или 1:3, они не перестают петь. Их настрой был заразительным», — приводит слова Энрике Marca.

После этого матча ПСЖ занимает 1-е место в таблице Лиги 1 с 70-ю очками в активе. «Гавр» — на 15-й позиции (29 баллов).