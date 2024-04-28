ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Арне СлотКороль Роттердама. Почему «Ливерпуль» выбрал Арне Слота на роль преемника Клоппа
    Все новости спорта

    Эмери: «Челси» продемонстрировал силу, ничья стала хорошим результатом

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Челси Астон Вилла
    Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери дал комментарий по итогам домашнего матча 35-го тура АПЛ с лондонским «Челси» (2:2).

    Унаи Эмери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Унаи Эмери

    «Мы очень счастливы, потому что сегодня мы добились первого улучшения. В прошлом году мы хотели сыграть в Лиге Европы, а теперь перед нами стоит новая задача — сыграть в Лиге чемпионов. "Челси" сегодня продемонстрировал силу. Но мы были достаточно последовательны в 35 матчах, чтобы ничья в конце была хорошим результатом. Конечно, я хочу большего.

    У "Челси" очень хорошие игроки, и результат в первом тайме был потрясающим. Мы хорошо оборонялись и не допустили много моментов, но, конечно, нам нужно было больше владеть мячом, а против "Челси" это сложно», — приводит слова Эмери BBC.

    После ничьей с «Челси» находящаяся на четвёртом месте «Астон Вилла» набрала 67 очков в 35 матчах и в борьбе за попадание в зону Лиги чемпионов опережает «Тоттенхэм» на семь очков при трёх матчах в запасе у «шпор».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Динамо» отобрать очки у «Зенита»?
  • «Динамо» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Сможет ли «Ноттингем» сдержать «Манчестер Сити»?
  • «Ноттингем Форест» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Смогут ли команды выдать голевую феерию?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 28 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Ноттингем Форест — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Наполи — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Балтика — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры