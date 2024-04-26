Алаев: Спасибо Рахимову за шикарную чемпионскую гонку в РПЛ

Президент РПЛподелился впечатлениями от борьбыза чемпионство в Премьер-лиге.

«Шикарная чемпионская гонка. Спасибо Рахимову. Все считают, что я болею за кого-то или против. Но я и руководителям клубов говорю, что я должен создать равные условия, чтобы не было преференций по календарю, непонятных переносов. Как болельщик же я хочу интриги, чтобы у каждых команд было по два очка разницы, чтобы все боролись.

Я радуюсь интриге, хочу, чтобы она была, а болельщики следили до конца. Надеюсь, что так и будет, чтобы интрига будет жива», — передает слова Алаева Чемпионат.

Напомним, что «Зенит» неожиданно проиграл «Рубину» (0:2). После этого матча «Краснодар» максимально приблизился к «сине-бело-голубым», отставая лишь на 1 балл.