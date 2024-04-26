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    Алаев: Спасибо Рахимову за шикарную чемпионскую гонку в РПЛ

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    Президент РПЛ Александр Алаев поделился впечатлениями от борьбы «Зенита» и «Краснодара» за чемпионство в Премьер-лиге.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «Шикарная чемпионская гонка. Спасибо Рахимову. Все считают, что я болею за кого-то или против. Но я и руководителям клубов говорю, что я должен создать равные условия, чтобы не было преференций по календарю, непонятных переносов. Как болельщик же я хочу интриги, чтобы у каждых команд было по два очка разницы, чтобы все боролись.

    Я радуюсь интриге, хочу, чтобы она была, а болельщики следили до конца. Надеюсь, что так и будет, чтобы интрига будет жива», — передает слова Алаева Чемпионат.

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