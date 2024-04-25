«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Брентфорда»

Нападающий «Брентфорда»может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ.

По информации 90min, в подписании 28-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Источник утверждает, что «Брентфорд» потребует за своего лидера команды 50 миллионов фунтов.

При этом отмечается, что «МЮ» смущают требования Тоуни по зарплате. Игрок хочет получать 250 тысяч фунтов в неделю.

Тоуни провел в текущем чемпионате Англии 13 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Тоуни пропустил первую половину сезона из-за дисквалификации за нарушение регламента АПЛ о ставках.