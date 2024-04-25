Клопп: Участие в Лиге чемпионов нам еще не гарантировано

Главный тренерзаявил, что его команда все еще может вылететь из зоны Лиги чемпионов.

«Арсенал накануне выглядел совсем неслабо, поэтому мы должны играть лучше. Нам нужно набирать очки — участие в Лиге чемпионов нам еще не гарантировано. У "Тоттенхэма" гораздо меньше матчей, чем у нас», — приводит слова Клоппа BBC.

После 34-х туров «Ливерпуль» занимает 2-е место в таблице АПЛ с 74 очками в активе. «Мерсисайцы» опережают «Тоттенхэм» (5-я строчка) на 14 баллов, имея на 2 игры больше.

В следующем матче «Ливерпуль» сыграет против «Вест Хэма» 27-го апреля. Начало игры — в 14:30 мск.