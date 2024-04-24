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    Корнеев: Для «Краснодара» приоритетом является красивый футбол, а не чемпионство

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    Бывший тренер сборной России и спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев не уверен, что «Краснодар» ставит перед собой задачу непременно стать чемпионом РПЛ.

    Игорь Корнеев
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    Игорь Корнеев

    «Вряд ли мотивация одинаковая у команд. "Балтике" надо выиграть, чтобы выжить. "Балтика" после предсезонки медленно входила в чемпионат, но потом вдруг разыгралась. Эта команда создаёт очень много моментов. Будет интересный матч.

    В плане ментальности я не вижу, что "Краснодар" ставит цель быть чемпионом. Руководство даёт понять, что это не приоритет. Приоритет — это хороший футбол, — сказал Корнеев в эфире телеканала "Матч ТВ".

    Календарь и таблица РПЛ

    Сегодня, 24 апреля, состоится перенесенный матч 21-го тура между "Краснодаром" и "Балтикой". Прогноз на него можно посмотреть по ссылке.

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