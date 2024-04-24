Канунников оценил шансы «Краснодара» нарушить гегемонию «Зенита»

Бывший игрокв эксклюзивном интервью LiveSport высказался о борьбе за чемпионский титул в этом сезоне чемпионата России.

«Сейчас у меня нет команды за которую я бы сильно болел. Прежде всего смотрю и переживаю за ребят с которыми начинал и играл в разных командах: Сергей Петров из "Краснодара", Ильзат Ахметов и Ваня Сергеев из "Зенита", Юра Горшков из "Крыльев", Серега Пиняев из "Локомотива".

Шансы "Краснодара" нарушить гегемонию "Зенита"? Шансы есть всегда. Да, "Зенит" выиграл на выезде у "Краснодара" и сделал большой шаг на пути к чемпионству, обезопасил себя по максимуму, но впереди ещё есть игры и если "Краснодар" выиграет все оставшиеся матчи или "Зенит" оступится…В общем, посмотрим. Пока не стал бы утверждать ничего наверняка», — сказал Канунников.

Полностью интервью с Максимом Канунниковым можете прочитать по этой ссылке.