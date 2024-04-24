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    Габулов хочет, чтобы ЦСКА тренировал Игнашевич

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    Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов назвал оптимальную кандидатуру на роль следующего главного тренера ПФК ЦСКА.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    Сейчас наставником армейцев является Владимир Федотов.

    «Игнашевич полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Всё это будет передаваться футболистам.

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    У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича», — сказал Габулов «Чемпионату».

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