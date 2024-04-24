Габулов хочет, чтобы ЦСКА тренировал Игнашевич

Бывший голкипер сборной Россииназвал оптимальную кандидатуру на роль следующего главного тренера ПФК ЦСКА.

Сейчас наставником армейцев является Владимир Федотов.

«Игнашевич полностью соответствует тем критериям, которые необходимы для достижения результата в ЦСКА. Здесь и амбиции, и опыт, и уверенность, и смелость, и тренерские знания. Всё это будет передаваться футболистам.

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У Сергея большой тренерский потенциал, который в любом случае раскроется. При прочих равных с Игнашевичем ЦСКА может стать чемпионом России на долгие годы. Было бы очень интересно наблюдать за противостоянием Семака и Игнашевича», — сказал Габулов «Чемпионату».