Семак о предстоящем матче с «Рубином»: Они хорошо используют сильные качества своих игроков

Главный тренер «Зенита»поделился ожиданиями от встречи с «Рубином» в 26-м туре РПЛ.

«На протяжении всего сезона "Рубин" показывает себя крепкой командой, хорошо готовой физически. В их матчах всегда много борьбы, они хорошо используют сильные качества своих игроков.

"Рубин" после "Зенита" находится на втором месте по количеству выездных побед, это говорит о том, что они умеют добывать очки как дома, так и на выезде. Нас ждет очень тяжелый матч, но других и не бывает.

"Рубин" наиграл больше связей, игроки притерлись друг к другу, понимают требования, адаптируются. Команда очень крепкая. Тот матч (в первом круге) достаточно удачно для нас сложился с точки зрения результата, но по игре он был очень непростым.

Преследователям как правило проще с точки зрения настроя, мотивации. Мы должны находить ресурсы, чтобы таких матчей было как можно меньше. Все клубы настраиваются на "Зенит" особенно — это чемпион, это лидер. Мы должны быть к этому готовы», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Зенит» — «Рубин» состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:30 мск.