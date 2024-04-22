ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Каспер Рууд и Стефанос ЦиципасРыбакина остановила Свентек, Рублев продлил серию поражений, Рууд взял крупнейший титул в карьере, а Надаль разочаровал
    Все новости спорта

    Семак о предстоящем матче с «Рубином»: Они хорошо используют сильные качества своих игроков

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Рубин РПЛ Футбол России
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от встречи с «Рубином» в 26-м туре РПЛ.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «На протяжении всего сезона "Рубин" показывает себя крепкой командой, хорошо готовой физически. В их матчах всегда много борьбы, они хорошо используют сильные качества своих игроков.

    "Рубин" после "Зенита" находится на втором месте по количеству выездных побед, это говорит о том, что они умеют добывать очки как дома, так и на выезде. Нас ждет очень тяжелый матч, но других и не бывает.

    "Рубин" наиграл больше связей, игроки притерлись друг к другу, понимают требования, адаптируются. Команда очень крепкая. Тот матч (в первом круге) достаточно удачно для нас сложился с точки зрения результата, но по игре он был очень непростым.

  • Энергосберегающий режим. «Оренбург» дал бой «Зениту», но не набрал очков
  • Реакция спортивных СМИ на минимальную победу «Зенита» над «Оренбургом»
  • Вчера

    • Преследователям как правило проще с точки зрения настроя, мотивации. Мы должны находить ресурсы, чтобы таких матчей было как можно меньше. Все клубы настраиваются на "Зенит" особенно — это чемпион, это лидер. Мы должны быть к этому готовы», — приводит слова Семака пресс-служба санкт-петербургского клуба.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Зенит» — «Рубин» состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге, начало — в 20:30 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотиву» удастся сократить разрыв на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Миланское дерби останется за «Интером»
  • «Милан» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Болонья» может снова удивить
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.03
  • Экспресс дня 22 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Севилья — Мальорка
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Фаренсе — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры