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    Карпин: Песьяков не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итог матча против «Спартака» (1:5).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В чем дело? В индивидуальной ошибке, я бы сказал. И она заключалась не в том, что вратарь не вынес мяч, а потом спокойно не забрал мяч в руки перед пенальти. Он не сказал, что травма не позволяет играть так, как надо. Это от большого желания играть. С одной стороны, это хорошо, с другой — не очень хорошо, как мы видим.

    Отсутствие Мохеби и Сако? Возможно, было бы лучше, но этого мы не узнаем никогда. А, может, было бы хуже. Если говорить про игру, то первые 10 минут не понравились. Но это тоже от большого желания. Но потом успокоились и взяли все в свои руки. По-моему, была та игра, которую должен показывать "Ростов".

    Давно они в пять защитников не играли, это было неожиданно. Но мы готовимся играть против команд, которые используют схему и четырьмя защитниками, и с пятью. Ничего сверхъестественного в этом нет. До второго гола было все понятно, если говорить про игру», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Заработанные три очка позволили «Спартаку» набрать 38 очков и подняться на четвертое место в турнирной таблице. У «Ростова» 34 балла и восьмая строчка.

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