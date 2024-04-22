Стали известны претенденты на приз «Лучший тренер» премии Герои РПЛ

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
Пресс-служба РПЛ опубликовала следующий список тренеров:
- Михаил Галактионов (главный тренер московского «Локомотива»);
- Рашид Рахимов (главный тренер казанского «Рубина»);
- Сергей Семак (главный тренер петербургского «Зенита»);
- Владимир Федотов (главный тренер московского ЦСКА);
- Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»);
- Сергей Ташуев (главный тренер воронежского «Факела»);
- Владимир Ивич (бывший главный тренер «Краснодара»);
- Сергей Юран (главный тренер «Пари Нижний Новгород»);
- Игорь Осинькин (главный тренер самарских «Крыльев Советов»).
Позже из числа кандидатов журналисты и блогеры выберут пять человек.
На втором этапе голосования будет отобран список финалистов. 2 мая начнется открытое голосование за лучшего тренера РПЛ.