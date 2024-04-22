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    Стали известны претенденты на приз «Лучший тренер» премии Герои РПЛ

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    РПЛ назвал список претендентов, которые будут бороться за награду в номинации «Лучший тренер» премии Герои РПЛ сезона-2023/2024.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    Пресс-служба РПЛ опубликовала следующий список тренеров:
    • Михаил Галактионов (главный тренер московского «Локомотива»);
    • Рашид Рахимов (главный тренер казанского «Рубина»);
    • Сергей Семак (главный тренер петербургского «Зенита»);
    • Владимир Федотов (главный тренер московского ЦСКА);
    • Валерий Карпин (главный тренер «Ростова»);
    • Сергей Ташуев (главный тренер воронежского «Факела»);
    • Владимир Ивич (бывший главный тренер «Краснодара»);
    • Сергей Юран (главный тренер «Пари Нижний Новгород»);
    • Игорь Осинькин (главный тренер самарских «Крыльев Советов»).

    Позже из числа кандидатов журналисты и блогеры выберут пять человек.

    На втором этапе голосования будет отобран список финалистов. 2 мая начнется открытое голосование за лучшего тренера РПЛ.

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