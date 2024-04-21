Бериша: Этот сезон в «Ахмате» — самый тяжелый

Форвард «Ахмата»поделился мнением о матче 25-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:2), а также высказался относительно нынешнего сезона грозненского клуба в целом.

«Хвала богу, что мы выиграли. Очень тяжёлая игра, ЦСКА — классная команда. Мы выиграли, теперь у нас есть четыре дня на подготовку к "Сочи".

За всё время, что я в "Ахмате", это самый тяжёлый период. У нас нет результата, но Аллах проводит нас через это. Нам надо верить, работать. Это футбол. Если мы будем настоящей командой, мы будем выигрывать каждый матч.

У меня нет объяснения, почему этот сезон так плохой. У нас осталось шесть матчей. Нам надо побеждать в каждой», — сказал Бериша «Чемпионату».