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    Адиев прокомментировал победу «Ахмата» над ЦСКА

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    Наставник грозненского «Ахмата» Магомед Адиев рассказал о своих впечатлениях после игры против ЦСКА (2:1) в 25-м туре РПЛ.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    «Сейчас много можно рассуждать о каких‑то нюансах, но я бы не стал акцентировать внимание на чём‑то одном. Для команды, оказавшейся в немного пикирующей ситуации, важна победа.

    Даже больше скажу, нам было важно сыграть какой‑то отрезок матча более правильно, более достойно, потому что в предыдущих играх мы не выглядели командой. Задачей тренерского штаба было, чтобы мы были целостной командой в игре. Это главный вывод», — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, после 24 матчей чемпионата России в активе ЦСКА 37 очков. Красно-синие расположились на пятом месте в турнирной таблице. «Ахмат» с 23 очками находится на 14-й строчке.

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