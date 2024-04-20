Тен Хаг: Мы знаем обо всех наших проблемах, их много, но нужно искать решения

Главный тренервысказался о потенциально возможной победе команды в Кубке Англии.

«Необходимо обращать внимание на обстоятельства, с которыми нам приходится сталкиваться. Сейчас я не думаю над этим вопросом, а размышляю о воскресенье. Мы строим планы на следующий сезон, но сейчас все мысли о воскресенье.

Мы хотим добиваться успеха в каждом сезоне, хотим выигрывать трофеи. У нас есть прекрасная возможность для этого, потому что мы вышли в полуфинал, это огромный вызов. Мы знаем обо всех наших проблемах, их всегда так много, но нужно искать решения. В воскресенье мы найдём решение», — приводит слова тен Хага BBC.

Напомним, в полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Ковентри». Матч состоится 21 апреля.