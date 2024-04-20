АПЛ. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «Астон Вилла» примет «Борнмут», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом»

«Лутон Таун» — «Брентфорд»
суббота, 20 апреля, 17:00 мск
«Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»
суббота, 20 апреля, 17:00 мск
«Вулверхэмптон» — «Арсенал»
суббота, 20 апреля, 21:30 мск
«Эвертон» — «Ноттингем Форест»
воскресенье, 21 апреля, 15:30 мск
«Астон Вилла» — «Борнмут»
воскресенье, 21 апреля, 17:00 мск
«Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»
воскресенье, 21 апреля, 17:00 мск
«Фулхэм» — «Ливерпуль»
воскресенье, 21 апреля, 18:30 мск
Матчи «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», «Брайтон» — «Челси» и «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» перенесены.