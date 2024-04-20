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    АПЛ. «Арсенал» в гостях у «Вулверхэмптона», «Астон Вилла» примет «Борнмут», «Ливерпуль» сыграет с «Фулхэмом»

    Результаты матчей 34-го тура английской Премьер-лиги

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    Мохамед Салах («Ливерпуль»)
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    Мохамед Салах («Ливерпуль»)
    Матчи 34-го тура чемпионата Англии пройдут с 20 по 21 апреля

    «Лутон Таун» — «Брентфорд»

    суббота, 20 апреля, 17:00 мск

    «Шеффилд Юнайтед» — «Бернли»

    суббота, 20 апреля, 17:00 мск

    Календарь и таблица АПЛ

    «Вулверхэмптон» — «Арсенал»

    суббота, 20 апреля, 21:30 мск

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    воскресенье, 21 апреля, 15:30 мск

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    «Астон Вилла» — «Борнмут»

    воскресенье, 21 апреля, 17:00 мск

    «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»

    воскресенье, 21 апреля, 17:00 мск

    Все прогнозы на АПЛ

    «Фулхэм» — «Ливерпуль»

    воскресенье, 21 апреля, 18:30 мск

  • 10 причин, почему «Манчестер Сити» может упустить чемпионский титул в АПЛ
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    • Матчи «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити», «Брайтон» — «Челси» и «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» перенесены.

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