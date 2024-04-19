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    Клопп про Салаха: Все нападающие промахиваются, каждый проходит через это

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре нападающего команды Мохамеда Салаха после вылета из Лиги Европы на стадии 1/4 финала Лиги Европы с «Аталантой».

    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах

    «Беспокоит ли меня форма Салаха? Не особо. Все нападающие промахиваются, каждый проходит через это. И Мо должен будет пройти. Салах — один из самых опытных игроков нашей команды. Дело ведь не в том, что он только сейчас стал упускать моменты.

    Он отлично реализовал пенальти, а в следующей ситуации не воспользовался своим шансом, ему не повезло, но случилось такое не в первый раз», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

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    • В нынешнем сезоне Салах провел 9 матчей за «мерсисайцев» в Лиге Европы, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.

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