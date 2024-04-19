Клопп про Салаха: Все нападающие промахиваются, каждый проходит через это

Главный тренервысказался об игре нападающего командыпосле вылета из Лиги Европы на стадии 1/4 финала Лиги Европы с

«Беспокоит ли меня форма Салаха? Не особо. Все нападающие промахиваются, каждый проходит через это. И Мо должен будет пройти. Салах — один из самых опытных игроков нашей команды. Дело ведь не в том, что он только сейчас стал упускать моменты.

Он отлично реализовал пенальти, а в следующей ситуации не воспользовался своим шансом, ему не повезло, но случилось такое не в первый раз», — приводит слова Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

В нынешнем сезоне Салах провел 9 матчей за «мерсисайцев» в Лиге Европы, забил 5 голов и сделал 3 голевые передачи.