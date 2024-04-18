ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алджамейн СтерлингСтерлинг, Чжан или Никал — чье выступление на UFC 300 получилось максимально унылым и скучным?
    Все новости спорта

    Шмидт: Мы не можем просто обороняться, мы должны играть смело

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Лига Европы Футбол Франции Марсель Португалия Бенфика
    Главный тренер «Бенфики» Рогер Шмидт дал комментарий по поводу предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Марселя».

    Рогер Шмидт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рогер Шмидт

    «Я знаю, что наши болельщики постараются и поддержат нас. Мы всегда можем на них рассчитывать. Они очень требовательны, они хотят этого полуфинала, но и мы тоже. Мы будем бороться вместе ради нашей общей цели.

    Конечно, если не пропустим, то выйдем в полуфинал. Но мы не можем просто обороняться, мы должны играть смело, забивать голы и использовать свои лучшие качества», — цитирует Шмидта пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что в первой игре «Бенфика» обыграла «Марсель» со счетом 2:1. Ответный матч начнется в 22:00 мск.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Ливерпуль» на подвиг в Бергамо?
  • «Аталанта» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • Совершит ли «Лилль» камбэк в битве за полуфинал?
  • «Лилль» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Воспользуется ли «Вест Хэм» эйфорией «Байера»?
  • «Вест Хэм» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.02
  • Экспресс дня 18 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Аталанта — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Фенербахче — Олимпиакос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Марсель — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Краснодар — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Атлетик — Гранада
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры