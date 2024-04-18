Шмидт: Мы не можем просто обороняться, мы должны играть смело

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против

«Я знаю, что наши болельщики постараются и поддержат нас. Мы всегда можем на них рассчитывать. Они очень требовательны, они хотят этого полуфинала, но и мы тоже. Мы будем бороться вместе ради нашей общей цели.

Конечно, если не пропустим, то выйдем в полуфинал. Но мы не можем просто обороняться, мы должны играть смело, забивать голы и использовать свои лучшие качества», — цитирует Шмидта пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в первой игре «Бенфика» обыграла «Марсель» со счетом 2:1. Ответный матч начнется в 22:00 мск.