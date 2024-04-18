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    Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение.

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    Рахимов наказан за инцидент, случившийся в игре чемпионата России против «Крыльев Советов».

    «За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых — реальное исполнение санкций, второе — условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тысяч рублей. Таким образом, Рахимов пропускает только матч с "Локомотивом".

    В рапорте указано, что Рахимов в перерыве нецензурно оскорбил тренера Булатова. Мы запросили дополнительные рапорты судей. Главный и помощники судьи не слышали то, о чем говорил Рахимов, а вот Куликов и Сафьян слышали, как по окончании первого тайма по пути в раздевалку Разимов в нецензурной форме оскорбил Булатова.

    В заседании мы выяснили, что перепалка началась еще во время первого тайма, она была связана с трактовкой одного из нарушений. Перепалка продолжилась под трибунами. И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнес в адрес Булатова.

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    • Сам Булатов в ходе заседания сказал, что он не высказывал какие‑либо ненормативные и оскорбительные выражения, и судья Сафьян подтвердил это. Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого передает «Матч ТВ».

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