Рахимов дисквалифицирован на два матча РПЛ

Главный тренер «Рубина»дисквалифицирован на два матча РПЛ за оскорбительное поведение.

Рахимов наказан за инцидент, случившийся в игре чемпионата России против «Крыльев Советов».

«За оскорбительное поведение в отношении соперника дисквалифицировать Рахимова на два матча. Один из которых — реальное исполнение санкций, второе — условное. Испытательный срок составляет один год. Также наложен штраф 50 тысяч рублей. Таким образом, Рахимов пропускает только матч с "Локомотивом".

В рапорте указано, что Рахимов в перерыве нецензурно оскорбил тренера Булатова. Мы запросили дополнительные рапорты судей. Главный и помощники судьи не слышали то, о чем говорил Рахимов, а вот Куликов и Сафьян слышали, как по окончании первого тайма по пути в раздевалку Разимов в нецензурной форме оскорбил Булатова.

В заседании мы выяснили, что перепалка началась еще во время первого тайма, она была связана с трактовкой одного из нарушений. Перепалка продолжилась под трибунами. И одну фразу, которая носила ненормативный характер, Рахимов произнес в адрес Булатова.

Сам Булатов в ходе заседания сказал, что он не высказывал какие‑либо ненормативные и оскорбительные выражения, и судья Сафьян подтвердил это. Рахимов извинился на заседании и сказал, что ему не присуще данное поведение. Он не рецидивист, у него не было прямых красных карточек. Мы это учли как положительную характеристику», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого передает «Матч ТВ».