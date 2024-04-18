Литвинов о «Зените»: У каждого клуба будет к ним особое отношение

Защитникрассказал об особом настрое клубов на матчи с

«Краснодар борется с "Зенитом" за первое место. Конечно, есть те, кто поджимают. Это "Зенит", который одержал победу в чемпионате пять раз подряд.

У каждого клуба будет к ним особое отношение. Надеюсь, у "Краснодара" все получится. Для Сергея Николаевича Галицкого это важно», — сказал Литвинов «СЭ».

В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за «Сочи» в РПЛ и не отметился результативными передачами.

После 23-х туров в чемпионате России «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 47-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 4 балла. «Сочи» занимает последнюю 16-ю строчку в РПЛ с 18-ю очками в активе.