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    Литвинов о «Зените»: У каждого клуба будет к ним особое отношение

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    Защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов рассказал об особом настрое клубов на матчи с «Зенитом».

    Вячеслав Литвинов
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    Вячеслав Литвинов

    «Краснодар борется с "Зенитом" за первое место. Конечно, есть те, кто поджимают. Это "Зенит", который одержал победу в чемпионате пять раз подряд.

    У каждого клуба будет к ним особое отношение. Надеюсь, у "Краснодара" все получится. Для Сергея Николаевича Галицкого это важно», — сказал Литвинов «СЭ».

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    • В нынешнем сезоне защитник провел 17 матчей за «Сочи» в РПЛ и не отметился результативными передачами.

    После 23-х туров в чемпионате России «Зенит» занимает 1-е место в таблице с 47-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 4 балла. «Сочи» занимает последнюю 16-ю строчку в РПЛ с 18-ю очками в активе.

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