В «Монако» подтвердили информацию о травме Головина

подтвердили, что полузащитникполучил травму.

Сообщалось, что Головин больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения голеностопа.

«Мы подтверждаем, что у него действительно травма голеностопа. Мы представим медицинскую информацию завтра на предматчевой пресс-конференции», — сообщили ТАСС в «Монако».

Головин провел в нынешнем чемпионате Франции 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.

В этом сезоне Головина четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.