В «Монако» подтвердили информацию о травме Головина

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Сообщалось, что Головин больше не сыграет в этом сезоне из-за повреждения голеностопа.
«Мы подтверждаем, что у него действительно травма голеностопа. Мы представим медицинскую информацию завтра на предматчевой пресс-конференции», — сообщили ТАСС в «Монако».
Головин провел в нынешнем чемпионате Франции 25 матчей, забил шесть мячей и сделал шесть результативных передач.
В этом сезоне Головина четыре раза признавали лучшим игроком «Монако» по итогам месяца.