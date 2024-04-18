Гасперини: Надо сыграть так, будто все начинается с 0:0

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с

«Было бы ошибкой думать о 3:0 в первом матче. Надо сыграть так, будто все начинается с 0:0. "Ливерпуль" — великая команда вне зависимости от последних поражений. Это очень сбалансированная команда, в которой каждый отдается полностью. Они остаются соперником высочайшего класса, одним из самых сильных в мире.

Поддержка болельщиков может очень нам помочь. Бергамо живет этой атмосферой, то, что казалось невыполнимым, сейчас видится возможным, пусть задача по-прежнему очень сложная. Мы все верим в это», — цитирует Гасперини пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы «Аталанта» на чужом поле разгромила «Ливерпуль» со счетом 3:0. Ответная игра состоится сегодня, 18-го апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.