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    Личка: Победа была непростой

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    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итог матча «Оренбурга» (4:2).

    Марцел Личка
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    Марцел Личка

    «Победа была непростой. "Оренбург" много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был "окей" для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча и стало чуть полегче.

    Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру.

    Счет для нас отличный. Вообще без проблем», — цитирует Личку «Матч ТВ».

    «Динамо» пробилось в полуфинал Пути регионов Кубка России, а «Оренбург» вылетел из турнира.

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