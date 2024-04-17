Личка: Победа была непростой

Главный тренерподвел итог матча(4:2).

«Победа была непростой. "Оренбург" много играл на нашей половине поля, мы пытались выходить в быстрые контратаки, но удалось только раз забить. Первый тайм был "окей" для нас по счету, но счет мог быть другим. Потом мы забили еще два мяча и стало чуть полегче.

Замены получились неплохими, Тюкавин и Карраскаль забили. Перестановки помогли нам. Я рад, что получилось улучшить игру.

Счет для нас отличный. Вообще без проблем», — цитирует Личку «Матч ТВ».

«Динамо» пробилось в полуфинал Пути регионов Кубка России, а «Оренбург» вылетел из турнира.