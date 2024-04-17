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    Гинер сделал заявление после выхода ЦСКА в финал Пути РПЛ Кубка России

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер выступил с заявлением после выхода армейской команды в финал Пути РПЛ Кубка России.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    Во втором полуфинальном матче ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев.

    «Я считаю, что наши болельщики вновь внесли огромный вклад в победу. Знаю, что матч стал рекордным по посещаемости на фанатской трибуне с момента введения карты. Но и весь стадион ярко поддерживал команду, хочу отметить каждого нашего болельщика.

    Безусловно, команда была отлично настроена, сыграла очень организованно с первой минуты, но без такой поддержки матч однозначно был бы другим. Поэтому я хочу в очередной раз сказать вам спасибо!» — приводит слова Гинера официальный сайт ЦСКА.

    Второй финалист Пути РПЛ определится уже сегодня, 17 апреля. В ответном матче полуфинала сыграют «Зенит» и «Спартак». В первой игре питерцы победили со счетом 2:1.

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