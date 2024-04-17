Гинер сделал заявление после выхода ЦСКА в финал Пути РПЛ Кубка России

Президент ЦСКАвыступил с заявлением после выхода армейской команды в финал Пути РПЛ Кубка России.

Во втором полуфинальном матче ЦСКА обыграл «Балтику» со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Аббосбек Файзуллаев.

«Я считаю, что наши болельщики вновь внесли огромный вклад в победу. Знаю, что матч стал рекордным по посещаемости на фанатской трибуне с момента введения карты. Но и весь стадион ярко поддерживал команду, хочу отметить каждого нашего болельщика.

Безусловно, команда была отлично настроена, сыграла очень организованно с первой минуты, но без такой поддержки матч однозначно был бы другим. Поэтому я хочу в очередной раз сказать вам спасибо!» — приводит слова Гинера официальный сайт ЦСКА.

Второй финалист Пути РПЛ определится уже сегодня, 17 апреля. В ответном матче полуфинала сыграют «Зенит» и «Спартак». В первой игре питерцы победили со счетом 2:1.