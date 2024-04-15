Радимов: Валерий Карпин — это лучший вариант «Спартака»

Экс-футболистназвал самого подходящего кандидата на пост главного тренера

«Валерий Карпин — это лучший вариант! Они должны, я не знаю как, затащить его в "Спартак". Думаю, Владимир Слишкович сейчас попробует что‑то изменить. Но что? Физически команда не готова, за короткое время это не поменять.

Можно изменить дух. Например, поставить на поле Джикию. Но в какой форме Георгий сейчас — это неизвестно, мы видели его матчи без игрового ритма, там была катастрофа», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 14-го апреля стало известно об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака». После 23-х туров «красно-белые» занимают 7-е место в таблице РПЛ с 35-ю очками в активе.