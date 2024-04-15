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    Игнатьев: Романцев в качестве советника президента «Спартака» навел бы порядок в команде

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    Известный тренер Борис Игнатьев считает, что «Спартаку» надо обратиться за помощью к Олегу Романцеву.

    Борис Игнатьев
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    Борис Игнатьев

    «Наверное, у болельщиков "Спартака" накипело и их желание совпало с желанием руководство команды уволить Абаскаля.

    Но я бы оставил Абаскаля доработать сезон и при этом взял бы другого специалиста, чтобы он начал знакомиться с игроками, возможностями и был вовлечен в клуб. Уже потом обсуждался бы вопрос, какие меры надо принять, чтобы исправить ситуацию в команде.

    "Спартаку" нужен сейчас российский специалист. Но зачем сейчас убирать из "Ростова" Карпина или Осинькина из "Крыльев Советов"? У них хорошо идет дело в этих командах, и наш футбол имеет двух отличных специалистов.

    Если Карпин придет в "Спартак", то провалится "Ростов". Такая же картина будет с Осинькиным и "Крыльями Советов".

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    • Я бы в "Спартак" взял Олега Ивановича Романцева в качестве советника президента клуба, который бы сформировал общее направление и навел бы порядок в спортивной части команды», — приводит слова Игнатьева «Чемпионат».

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