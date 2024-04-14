Клопп: Это действительно плохой матч

Главный тренерподвел итог матча с(0:1).

«Мы создали очень много опасных ситуаций у ворот соперника: удары Джонса, Нуньеса, момент Салаха. Это просто ужасно, что мы не забили.

У нас были и другие моменты, и на самом деле мы говорим только об очень опасных моментах. Мы чувствуем себя по-настоящему ужасно, и сейчас нам нужно немного времени, чтобы отойти от этого. Это действительно плохой матч. Это вторая домашняя игра подряд, которую мы проиграли», — цитирует Клоппа BBC.

В следующем туре «Ливерпуль» отправится в гости к «Фулхэму», «Кристал Пэлас» примет «Вест Хэм».