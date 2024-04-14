Президент «Урала»: Победа над «Динамо» психологически очень важна

Григорий Иванов — президент «Урала» Фото: globallookpress.com
«Сегодня команда выложилась и играла здорово. По делу или нет — не так важно. Я считаю, что и пенальти был. Но это мое мнение. Мы сегодня старались.
Хочется сказать, что победа по делу. Победа психологически очень важна. Мы давно не могли победить», — сказал Иванов «Матч ТВ».
Напомним, что «Урал» прервал свою серию из 6-и матчей без побед. После этого матча команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.