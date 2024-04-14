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    Президент «Урала»: Победа над «Динамо» психологически очень важна

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    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о победе своей команды в матче 24-го тура РПЛ с «Динамо» (2:1).

    Григорий Иванов — президент «Урала»
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    Григорий Иванов — президент «Урала»

    «Сегодня команда выложилась и играла здорово. По делу или нет — не так важно. Я считаю, что и пенальти был. Но это мое мнение. Мы сегодня старались.

    Хочется сказать, что победа по делу. Победа психологически очень важна. Мы давно не могли победить», — сказал Иванов «Матч ТВ».

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    • Напомним, что «Урал» прервал свою серию из 6-и матчей без побед. После этого матча команда Виктора Гончаренко занимает 13-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.

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