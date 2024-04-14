«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

Сергей Ткачев Фото: arsenaltula.ru
Единственный мяч на 41-й минуте забил капитан «канониров» Сергей Ткачев.
Футбол. Россия. ФНЛ
Арсенал Тула — СКА-Хабаровск 1:0
Гол: 1:0 Сергей Ткачёв (41') Арсенал Тула: Михаил Левашов, Кирилл Большаков, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Александр Зуев, Джонатан Окоронкво, Levin V., Makarov A. СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Николай Покидышев, Томас Рукас, Игорь Коновалов, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Nikitin K., Simonyan A. Предупреждение: Вячеслав Подберёзкин (56')
После этой победы «Арсенал» идет на четвертом месте с 44 очками. «СКА-Хабаровск» (31) — 12-й.