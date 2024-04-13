Григорян: Абаскаль не дорос до уровня «Спартака»

Бывший тренер клубов РПЛраскритиковал главного тренера «Спартака»

«Абаскаль в первый год работы показал достаточно матчей, где мы увидели, что такое атакующий "Спартак". В плане того, что мы привыкли требовать от команды.

Работу его можно оценить на "удовлетворительно". Он еще неопытный тренер, не дорос до уровня "Спартака". И в команде он сделал всё, что от него зависит», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч «Сочи» — «Спартак»

В ближайшем матче «Спартак» сыграет 13 апреля против «Сочи», начало — в 14:00 мск.