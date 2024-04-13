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    Григорян: Абаскаль не дорос до уровня «Спартака»

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    Бывший тренер клубов РПЛ Александр Григорян раскритиковал главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Абаскаль в первый год работы показал достаточно матчей, где мы увидели, что такое атакующий "Спартак". В плане того, что мы привыкли требовать от команды.

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    • Работу его можно оценить на "удовлетворительно". Он еще неопытный тренер, не дорос до уровня "Спартака". И в команде он сделал всё, что от него зависит», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

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