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    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
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    Скамакка: Все думали, что «Аталанта» обречена

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    Нападающий «Аталанты» Джанлука Скамакка высказался об уверенной победе своей команды в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0).

    Джанлука Скамакка
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    Джанлука Скамакка

    «Это фантастический вечер, потому что мы верили в него с самого начала, мы очень счастливы, все думали, что мы обречены. Но 3:0 против них недостаточно, ведь есть ответный матч.

    Мы старались прожить его как можно спокойнее, выходили на поле с мужеством, помогали себе. Такие подвиги совершаются командой, а не отдельными людьми. Я забил сегодня два гола, но если бы не мои товарищи по команде, я бы даже не смог их забить. Это заслуга каждого. Это ценные голы для Аталанты» — приводит слова Скамакки Sky Sport Italia.

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