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    АПЛ назвала лучшего тренера по итогам марта

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    Андони Ираола из «Борнмута» признан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте, сообщает пресс-служба турнира.

    Андони Ираола
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    Андони Ираола

    В прошлом месяце «Борнмут» провел четыре матча, в которых набрал 10 очков.

    Команда Ираолы одержала победы над «Бернли» (2:0), «Лутон Таун» (4:3) и «Эвертоном» (2:1), а также сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

    «Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 31 матча.

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    • На награду также претендовали Юрген Клопп из «Ливерпуля», главный тренер «Арсенала» Микель Артета и наставник «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

    В ближайшем матче «Борнмут» встретится 13 апреля с «Манчестер Юнайтед». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    Напомним, ранее АПЛ назвала лучшего игрока марта.

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