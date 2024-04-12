АПЛ назвала лучшего тренера по итогам марта

Андони Ираола Фото: globallookpress.com
В прошлом месяце «Борнмут» провел четыре матча, в которых набрал 10 очков.
Команда Ираолы одержала победы над «Бернли» (2:0), «Лутон Таун» (4:3) и «Эвертоном» (2:1), а также сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).
«Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 31 матча.
На награду также претендовали Юрген Клопп из «Ливерпуля», главный тренер «Арсенала» Микель Артета и наставник «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.
В ближайшем матче «Борнмут» встретится 13 апреля с «Манчестер Юнайтед». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.
Напомним, ранее АПЛ назвала лучшего игрока марта.