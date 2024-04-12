АПЛ назвала лучшего тренера по итогам марта

изпризнан лучшим тренером английской Премьер-лиги в марте, сообщает пресс-служба турнира.

В прошлом месяце «Борнмут» провел четыре матча, в которых набрал 10 очков.

Команда Ираолы одержала победы над «Бернли» (2:0), «Лутон Таун» (4:3) и «Эвертоном» (2:1), а также сыграла вничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2).

«Борнмут» занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ после 31 матча.

На награду также претендовали Юрген Клопп из «Ливерпуля», главный тренер «Арсенала» Микель Артета и наставник «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу.

В ближайшем матче «Борнмут» встретится 13 апреля с «Манчестер Юнайтед». LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

Напомним, ранее АПЛ назвала лучшего игрока марта.