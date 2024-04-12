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    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
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    Гасперини о разгромной победе над «Ливерпулем»: Это хорошая подушка безопасности

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался об уверенной победе своей команды в 1-м матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем» (3:0).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Спасибо, это выдающийся и выдающийся результат для истории "Аталанты", для всех болельщиков, которые с такой страстью приехали в "Ливерпуль", для клуба, который был представлен на трибунах. Мы очень гордимся тем, что играем в четвертьфинале Лиги Европы на "Энфилде", и этот результат останется с нами навсегда. Не всегда удается выигрывать трофеи, но когда ты можешь войти в историю такого клуба, как наш, это тоже многого стоит.

    Вот почему мы так счастливы: мы играли на историческом стадионе, известном на всю Европу. Мы выиграли здесь несколько лет назад, также в "Ливерпуле" над "Эвертоном", но когда мы в последний раз приехали на "Энфилд", там не было болельщиков. Это совершенно другое ощущение.

    Замечательно видеть, насколько счастливы были фанаты, и это самое большое удовлетворение. Одна замена? Я не хотел возиться с командой, боялся ее испортить. К концу, возможно, тоже из-за результата, мы были настолько воодушевлены, что чувствовали себя менее уставшими, чем раньше. Поэтому не было необходимости вносить изменения.

    Очевидно, мы довольны победой со счетом 3:0, и это хорошая подушка безопасности, но "Ливерпуль" — выдающаяся команда, которая может забить в любой момент. В ответном матче нам нужно защищаться так же, как мы это делали, но и атаковать их тоже так же.

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    • Не знаю, сможем ли мы создать столько моментов, сколько было сегодня вечером, но мы должны постараться, потому что с "Ливерпулем" нет половинчатого подхода. Как только они начинают атаковать и забивать голы, они не останавливаются.

    Я до сих пор помню невероятный финал Лиги чемпионов, когда "Милан" вел со счетом 3:0. Казалось, между двумя командами была пропасть, но за шесть минут они вернули счет 3:3. Это казалось невозможным. В этом дух "Ливерпуля", они не сдаются. Поэтому, чтобы идти вперед, нам придется повториться», — сказал Гасперини Sky Sport Italia.

    Ответная игра между этими командами состоится 18-го апреля в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 22:00 мск.

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