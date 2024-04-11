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    Булыкин: Миранчук приложит все усилия, чтобы проявить себя в матче против «Ливерпуля»

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    Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от игры российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с «Ливерпулем».

    Алексей Миранчук
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    Алексей Миранчук

    «Конечно, россияне будут смотреть, как российский футболист Алексей Миранчук будет выступать в Лиге Европы в матче с "Ливерпулем". Я думаю, Миранчук приложит все усилия, чтобы проявить себя. Это серьёзный турнир, и Леша хочет показать себя во всей красе.

    Шансы есть всегда. Главное, хорошо выйти на матч и настроиться. Это же не весь чемпионат, а одна игра, поэтому может получиться. Но "Аталанте" будет очень тяжело, потому что на "Энфилде" серьёзный настрой футболистов и трибун», — сказал Булыкин Чемпионату.

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    • Матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится сегодня, 11-го апреля. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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