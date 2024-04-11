Булыкин: Миранчук приложит все усилия, чтобы проявить себя в матче против «Ливерпуля»

Экс-футболистподелился ожиданиями от игры российского полузащитникав предстоящем матче 1/4 финала Лиги Европы с

«Конечно, россияне будут смотреть, как российский футболист Алексей Миранчук будет выступать в Лиге Европы в матче с "Ливерпулем". Я думаю, Миранчук приложит все усилия, чтобы проявить себя. Это серьёзный турнир, и Леша хочет показать себя во всей красе.

Шансы есть всегда. Главное, хорошо выйти на матч и настроиться. Это же не весь чемпионат, а одна игра, поэтому может получиться. Но "Аталанте" будет очень тяжело, потому что на "Энфилде" серьёзный настрой футболистов и трибун», — сказал Булыкин Чемпионату.

Матч между «Ливерпулем» и «Аталантой» состоится сегодня, 11-го апреля. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.