Казанский: «Краснодар» собирает все сердца нейтральных болельщиков

Известный спортивный комментаторподелился ожиданиями от предстоящего матча 24-го тура РПЛ

«Безусловно, "Зенит" фаворит. И мне кажется, что с точки зрения чемпионства такие победы, как над "Балтикой", они, конечно, больше внушают оптимизма болельщикам команды, чем такие победы, как над "Нижним".

Но с точки зрения эмоций, а за это мы с вами и любим футбол, здесь, конечно, "Краснодар", пожалуй, что собирает все сердца нейтральных болельщиков, которые и до этого были с ними», — сказал Казанский в выпуске YouTube-канала журналиста Геннадия Орлова.

Напомним, что матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится 13-го апреля в 17:00 мск. После 22-х туров «сине-бело-голубые» занимают 1-е место в таблице РПЛ с 44 очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (43 балла).