ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бахрам Муртазалиев и Джек КулкайМуртазалиев — новая звезда бокса из России. Бахрам нокаутировал Кулкая и взял пояс IBF
  • 11:58
    • В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля
    Все новости спорта

    Симоне Индзаги: Не переживаю, что «Интер» вылетел из ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Интер Футбол Италии Лига чемпионов
    Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги сообщил, что он и его игроки не опустошены после того, как покинули Лигу чемпионов.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    Напомним, «нерадзурри» уступил в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому «Атлетико» в серии пенальти.

    «У нас нет никаких сожалений. Мы довольны последними тремя сезонами в еврокубках. Мы проиграли по пенальти, но должны были забить больше голов на "Джузеппе Меацца". Не смотря на это, у команды нет сожалений, только чувство гордости», — сказал Индзаги в интервью журналисту Даниэле Мари.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В чемпионате Италии «Интер» уверенно лидирует с большим отрывом. Первые встречи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 9 апреля.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли «Реал» реванш против «Манчестер Сити»?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна битва за Урал не станет результативной?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Халл Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры