Симоне Индзаги: Не переживаю, что «Интер» вылетел из ЛЧ

Главный тренер миланского «Интера»сообщил, что он и его игроки не опустошены после того, как покинули Лигу чемпионов.

Напомним, «нерадзурри» уступил в 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому «Атлетико» в серии пенальти.

«У нас нет никаких сожалений. Мы довольны последними тремя сезонами в еврокубках. Мы проиграли по пенальти, но должны были забить больше голов на "Джузеппе Меацца". Не смотря на это, у команды нет сожалений, только чувство гордости», — сказал Индзаги в интервью журналисту Даниэле Мари.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В чемпионате Италии «Интер» уверенно лидирует с большим отрывом. Первые встречи четвертьфинала Лиги чемпионов пройдут 9 апреля.