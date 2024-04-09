Стали известны претенденты на лучшего тренера марта в РПЛ

Валерий Карпин и Сергей Семак Фото: globallookpress.com
Список претендентов выглядит следующим образом:
- Сергей Семак («Зенит», 3 матча, 5 очков, 1-е место);
- Марцел Личка («Динамо», 3 матча, 6 очков, 3-е место);
- Валерий Карпин («Ростов», 3 матча, 9 очков, 9-е место);
- Сергей Ташуев («Факел», 3 матча, 5 очков, 11-е место);
- Давид Деограсия («Оренбург», 3 матча, 5 очков, 14-е место).
Победитель определится после голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Если претенденты наберут одинаковое количество голосов, лучшим станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.