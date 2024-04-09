ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бахрам Муртазалиев и Джек КулкайМуртазалиев — новая звезда бокса из России. Бахрам нокаутировал Кулкая и взял пояс IBF
  • 11:58
    • В «Спартаке» опровергли информацию об отставке Абаскаля
    Все новости спорта

    Стали известны претенденты на лучшего тренера марта в РПЛ

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Ростов Динамо Оренбург Факел
    Пресс-служба РПЛ назвала пять кандидатов на приз лучшего тренера чемпионата в марте.

    Валерий Карпин и Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин и Сергей Семак

    Список претендентов выглядит следующим образом:
    • Сергей Семак («Зенит», 3 матча, 5 очков, 1-е место);
    • Марцел Личка («Динамо», 3 матча, 6 очков, 3-е место);
    • Валерий Карпин («Ростов», 3 матча, 9 очков, 9-е место);
    • Сергей Ташуев («Факел», 3 матча, 5 очков, 11-е место);
    • Давид Деограсия («Оренбург», 3 матча, 5 очков, 14-е место).

    Победитель определится после голосования легенд РПЛ, экспертов канала «Матч Премьер» и болельщиков. Если претенденты наберут одинаковое количество голосов, лучшим станет тот, кого выбрали легенды РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Совершит ли «Реал» реванш против «Манчестер Сити»?
  • «Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Еще одна битва за Урал не станет результативной?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Обыграет ли «Арсенал» «Баварию»?
  • «Арсенал» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.70
  • Экспресс дня 9 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Реал — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч ПСЖ — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Атлетико — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ипсвич — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Арис Лимасол — Омония
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры