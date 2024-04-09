Адиев будет тренировать «Ахмат» только до конца текущего сезона

после завершения сезона покинет пост главного тренераи вернется в сборную. Об этом сообщил глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

Ранее сообщалось, что Адиев будет совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана.

«Я считаю, что Магомед Адиев выполнил те задачи, которые были поставлены перед ним федерацией, независимо от поражения в матче с греками.

Нашей главной целью было создание лояльной футбольной аудитории в Казахстане, и мы успешно справились с этим. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Магомедом Адиевым.

В настоящее время у нас есть контракт до конца текущего года, что будет дальше — покажет время.

Магомед Адиев сейчас находится в отпуске, и по просьбе президента клуба сейчас помогает своему родному клубу из Грозного до 1 июня. Потом он возвращается в Казахстан и продолжит работать с национальной сборной», — приводит слова Барменкулова «Р-Спорт».

Сборная Казахстана под руководством Адиева проиграла Греции в решающем стыковом матче квалификации Евро-2024.

Календарь и таблица РПЛ

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.