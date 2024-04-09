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    Адиев будет тренировать «Ахмат» только до конца текущего сезона

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    Магомед Адиев после завершения сезона покинет пост главного тренера «Ахмата» и вернется в сборную Казахстана. Об этом сообщил глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов.

    Магомед Адиев
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    Магомед Адиев

    Ранее сообщалось, что Адиев будет совмещать посты в «Ахмате» и сборной Казахстана.

    «Я считаю, что Магомед Адиев выполнил те задачи, которые были поставлены перед ним федерацией, независимо от поражения в матче с греками.

    Нашей главной целью было создание лояльной футбольной аудитории в Казахстане, и мы успешно справились с этим. Мы заинтересованы в продолжении сотрудничества с Магомедом Адиевым.

    В настоящее время у нас есть контракт до конца текущего года, что будет дальше — покажет время.

    Магомед Адиев сейчас находится в отпуске, и по просьбе президента клуба сейчас помогает своему родному клубу из Грозного до 1 июня. Потом он возвращается в Казахстан и продолжит работать с национальной сборной», — приводит слова Барменкулова «Р-Спорт».

    Сборная Казахстана под руководством Адиева проиграла Греции в решающем стыковом матче квалификации Евро-2024.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей.

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