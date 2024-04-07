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    Сперцян: Для «Краснодара» в матче с «Зенитом» самое главное — не перегореть

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    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал победу над «Пари НН» (4:3) в 23-м туре РПЛ.

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Согласен с тем, что получился тяжелый матч. Очень хорошо начали, в первые 20 минут два мяча забили, могли забить еще. Тяжело сказать, что случилось потом, пропустили два мяча.

    Можно сказать, что "Пари НН" перехватил инициативу, мы начали проигрывать подборы и единоборства. Хорошо, что мы не поругались сильно в перерыве, поддержали друг друга. Тренер подсказал, что изменить. Во втором тайме мы сыграли лучше и забили свои голы.

    Конечно, эта победа очень важна, потому что в новом году в официальных играх мы не выигрывали, это было важно в плане уверенности и психологии», — приводит слова армянского футболиста пресс-служба «Краснодара».

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    • Матч против «Пари НН» стал для Сперцяна сотым в составе «Краснодара».

    «я ждал этот момент, потому что это родной клуб, где я вырос и смотрел, что кто‑то добивается этой отметки в 100 матчей. Я мечтал об этом. Рад и горд. Самое главное, что сегодня победили.

    Что касается матча с "Зенитом", все понимают значимость этой игры. Думаю, самое важное — не перегореть, выполнять установку тренера, быть профессионалом и соблюдать дисциплину. Всё по силам», — добавил лидеров «быков».

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Краснодар» — «Зенит» пройдет 13 апреля, начало — в 17:00 мск.

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