Федотов: Заслуженная победа — многое получалось, хорошо комбинировали и забивали

Главный тренерподвел итоги матча против(4:1).

«С первых минут ощущалось, что играем с хорошей командой, которая качественно обороняется. В начале матча были заблокированы сразу три наших удара. В этот отрезок важно было забить, чтобы игра немного открылась, и после гола так и случилось. Думаю, это заслуженная победа — многое получалось, хорошо комбинировали и забивали», — приводит слова Федотова пресс-служба ЦСКА.

После этого матча ЦСКА занимает 4-е место в таблице РПЛ с 36-ю очками в активе. «Факел» — на 11-й позиции (26 баллов).