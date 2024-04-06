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    В «Факеле» сообщили о продлении контракта с Ташуевым

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    Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев подписал новое соглашение с воронежским клубом.

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Продолжаем двигаться вместе к новым вершинам!» — говорится в сообщении, которое опубликовано в официальном телеграм-канале клуба.

    После 21-го тура «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. В следующем матче воронежцы сыграют против ЦСКА завтра, 7-го апреля в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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    • Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023-го года. Под руководством специалиста воронежцы сыграли 17 матчей, выиграли 6 матчей, 7 раз сыграли вничью и 4 раза проиграли.

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