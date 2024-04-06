«Тюмень» — «Шинник»: счет матча 0:2, обзор голов

В составе ярославской команды голы забили Василий Алейников на 8-й минуте и Артём Малахов на 67-й минуте.
Футбол. Россия. ФНЛ
Тюмень — Шинник 0:2
Голы: 0:1 Василий Алейников (8'), 0:2 Malakhov A. (69') Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Владислав Шитов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Moskalenchik I. Шинник: Александр Довбня, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Артём Голубев, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Kotin N., Malakhov A., Polyakov M., Saus V., Zagre B. Предупреждение: Korotaev A. (83')
После этого матча «Шинник» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 31-м очком в активе. «Тюмень» — на 6-й позиции (37).