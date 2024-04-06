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    «Шинник» всухую обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги

    «Тюмень» — «Шинник»: счет матча 0:2, обзор голов

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    «Шинник» обыграл «Тюмень» (2:0) в матче 26-го тура российской Первой лиги.

    «Шинник»
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    «Шинник»

    В составе ярославской команды голы забили Василий Алейников на 8-й минуте и Артём Малахов на 67-й минуте.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Тюмень — Шинник 0:2
    Голы: 0:1 Василий Алейников (8'), 0:2 Malakhov A. (69') Тюмень: Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Максим Петров, Владислав Шитов, Lyubakov E., Balakhontsev N., Baytukov R., Bem A., Bolotov E., Korotaev A., Moskalenchik I. Шинник: Александр Довбня, Эдуард Валиахметов, Василий Алейников, Артём Голубев, Вячеслав Зинков, Игорь Андреев, Kotin N., Malakhov A., Polyakov M., Saus V., Zagre B. Предупреждение: Korotaev A. (83')

    После этого матча «Шинник» занимает 12-е место в таблице Первой лиги с 31-м очком в активе. «Тюмень» — на 6-й позиции (37).

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