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    Карпин: Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче против «Сочи» (2:2).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще.

    Играли хорошо, претензий ни к кому никаких нет. В любой игре можно найти огрехи, всегда можно что‑то делать лучше, но лично мне игра понравилась во всех фазах. Были ошибки и недоработки, но глобально ни одной претензии нет.

    Роналдо? Он в оптимальных кондициях. Сейчас он забил, выдохнет и будет лучше с точки зрения реализации. С точки зрения игры, по мне, всё идеально.

    10 очков в 4 матчах? Не ниже ожиданий точно. Надеялись, если можно так сказать, что после предсезонки при правильном подходе и не самом легком календаре плюс‑минус сможем взять 8–9 очков», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

    «Ростов» в следующем туре отправится в гости к «Факелу», «Сочи» примет «Спартак».

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