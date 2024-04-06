Карпин: Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет

Главный тренервысказался о матче против(2:2).

«Игру я бы назвал более чем удовлетворительной, результат — нет. Что касается пропущенных мячей, дурацкие голы были. Не то чтобы какие‑то комбинации или что‑то еще.

Играли хорошо, претензий ни к кому никаких нет. В любой игре можно найти огрехи, всегда можно что‑то делать лучше, но лично мне игра понравилась во всех фазах. Были ошибки и недоработки, но глобально ни одной претензии нет.

Роналдо? Он в оптимальных кондициях. Сейчас он забил, выдохнет и будет лучше с точки зрения реализации. С точки зрения игры, по мне, всё идеально.

10 очков в 4 матчах? Не ниже ожиданий точно. Надеялись, если можно так сказать, что после предсезонки при правильном подходе и не самом легком календаре плюс‑минус сможем взять 8–9 очков», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».

«Ростов» в следующем туре отправится в гости к «Факелу», «Сочи» примет «Спартак».