Гладилин: «Спартаку» надо восстанавливать свой авторитет

Экс-футболиствысказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ междуи «красно-белыми».

«Спартаку и "Динамо" нужно показать хороший результат для своих болельщиков, потому что последние матчи в РПЛ были неудачными. У "Динамо" есть шанс побороться за первое место, а "Спартаку" надо восстанавливать свой авторитет.

Если говорить о преимуществах команд по позициям, то важно, чтобы все линии были взаимосвязаны. У кого лучше сработает связка защиты и нападения, тот и победит», — сказал Гладилин Чемпионату.

Матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» — «Спартак» состоится 7-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

«Динамо» занимает 3-е место в таблице чемпионата России с 38-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (32 балла).