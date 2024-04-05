Личка: «Динамо» хватит сил на борьбу за чемпионство и за Кубок

Главный тренер московскогодал комментарий по поводу того, что его команде предстоит сыграть противв первом этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

«К сожалению, нам придется ехать в Оренбург, а не сыграть в Москве. Но мое желание встретиться с "Оренбургом" реализовалось. Всегда приятно встретить Диму, Давида, игроков. Рад, что мы сыграем в полуфинале против "Оренбурга".

Я человек, который хочет доверять игрокам. В кубковом матче со "СКА‑Хабаровском" сыграли Роберто Фернандес и Бальбуэна, другие получили меньше времени. Вы видели, в каких тяжелых условиях мы играли. Может быть, в Оренбурге будет смешанный состав. Все зависит от того, кто и как будет смотреться на тренировках.

Искусственное поле сейчас актуально в Европе, например, норвежский "Буде‑Глимт" играет на таком поле в еврокубках. Надо привыкать, что есть команды, которые проводят матчи на искусственном поле.

Поедем в Оренбург играть в свою игру. Надо играть в высоком прессинге, они любят забрасывать мяч за спину защитникам. Плюс вы видели, как хорош Джимми Марин на скорости. Мы должны двигаться быстро. Если будем ходить пешком, как в игре с "Ростовом", то ничего не получится.

"Динамо" хватит сил на борьбу за чемпионство и за Кубок? Да», — цитирует Личку «Матч ТВ».

Матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов пройдут 16–18 апреля. Победители этих пар в следующей стадии сыграют с проигравшими в парах Пути РПЛ.