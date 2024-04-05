Колосков: Ну не рожает земля русская талантливых футболистов

Почетный президент РФСвысказался о главных проблемах отечественного футбола.

«Проблема молодого поколения российских футболистов заключается в двух факторах. Первый и объективный — это талант. Ну не рожает земля русская талантливых футболистов. Матушка-природа нас подкачала. Уехали только Головин и Миранчук, первый не звезда европейского футбола, а второй уж тем более.

Второе — система подготовки футболистов. Раньше была качественная подготовка, сейчас тоже много разных методик и школ, но никто ничего не делает. Раньше тренера любили свою работу, это был не столько способ заработка, сколько образ самой жизни. А сейчас разве такое есть? И в помине нет! Провел тренировку — давай до свидания. А дальше и трава не расти — каким футболистом и гражданином вырастет молодой игрок. Работа тренера превратилась в ремесло.

Лень и лоботрясничество у наших молодых футболистов — это все миф! Сейчас все зависит не от футболиста, а от тренера. Поезжайте к Галицкому в академию "Краснодара" –там жесточайшие требования, на одно место — десять человек. Идет круглосуточная работа, а если парень ленивый — заставьте его тренироваться, и сразу про лень забудет, у него время останется на подготовку и сон. Тогда наши молодые ребята и забудут, что такое ночные клубы и приступы лени. Все это отговорки!» — цитирует Колоскова Sport24.