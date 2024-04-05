Карпин дисквалифицирован на один матч Кубка России

Главный тренер «Ростова»получил автоматическую дисквалификацию на один матч Кубка России за удаление в игре с «Химками». Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Ассистент Карпина Виктор Онопко дисквалифицирован на два матча Кубка России.

«Карпин и Онопко приняли участие в заседании вместе с юристом. Карпин только вышел на поле для конфронтации, с его стороны не было оскорбительных слов и выражений. У него один матч Кубка России автоматической дисквалификации.

Сухой (арбитр матча с "Химками" — прим.) записал, что со стороны Онопко была ненормативная лексика и оскорбление судьи. Онопко сказал, что не ругался матом, но оскорбил судью.

Решение — дисквалифицировать на два матча Кубка России и оштрафовать на 200 тысяч рублей. Онопко не является рецидивистом. Тренер может обжаловать штраф», — сказал Григорьянц, слова которого приводит «Матч ТВ».

«Ростов» на первом этапе полуфинала Кубка России сыграет в гостях с «Уралом».