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    Карпин дисквалифицирован на один матч Кубка России

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин получил автоматическую дисквалификацию на один матч Кубка России за удаление в игре с «Химками». Об этом сообщил глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    Ассистент Карпина Виктор Онопко дисквалифицирован на два матча Кубка России.

    «Карпин и Онопко приняли участие в заседании вместе с юристом. Карпин только вышел на поле для конфронтации, с его стороны не было оскорбительных слов и выражений. У него один матч Кубка России автоматической дисквалификации.

    Сухой (арбитр матча с "Химками" — прим.) записал, что со стороны Онопко была ненормативная лексика и оскорбление судьи. Онопко сказал, что не ругался матом, но оскорбил судью.

    Решение — дисквалифицировать на два матча Кубка России и оштрафовать на 200 тысяч рублей. Онопко не является рецидивистом. Тренер может обжаловать штраф», — сказал Григорьянц, слова которого приводит «Матч ТВ».

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