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    Агент Зайнутдинова отреагировал на слухи о возможном возвращении игрока в РПЛ

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    Полузащитник «Бешикташа» Бахтиер Зайнутдинов не планирует возвращаться в российскую Премьер-лигу. Об этом сообщил агент казахстанского футболиста Евгений Новиков.

    Бахтиер Зайнутдинов
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    Бахтиер Зайнутдинов

    Сообщалось, что в переходе Зайнутдинова заинтересованы «Спартак» и «Краснодар».

    «Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе.

    Никакого прямого интереса со стороны "Спартака" и "Краснодара" не было! Это, видимо, такая шутка второго апреля», — приводит слова Новикова журналист Иван Карпов.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Зайнутдинова в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Турции 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.

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