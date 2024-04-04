Агент Зайнутдинова отреагировал на слухи о возможном возвращении игрока в РПЛ

Полузащитник «Бешикташа»не планирует возвращаться в российскую Премьер-лигу. Об этом сообщил агент казахстанского футболиста Евгений Новиков.

Сообщалось, что в переходе Зайнутдинова заинтересованы «Спартак» и «Краснодар».

«Мы уходили из ЦСКА не для того, чтобы через год вернуться обратно в Россию. Баха мечтает попробовать себя в Европе.

Никакого прямого интереса со стороны "Спартака" и "Краснодара" не было! Это, видимо, такая шутка второго апреля», — приводит слова Новикова журналист Иван Карпов.

Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего Зайнутдинова в шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Турции 24 матча, в которых не отметился результативными действиями.