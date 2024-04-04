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    Мележиков: Повышение доходов — одна из моих задач в РПЛ

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    Новый исполнительный директор российской Премьер-лиги Евгений Мележиков рассказал о планах увеличить доходы организации.

    Евгений Мележиков
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    Евгений Мележиков

    «Такая задача стоит всегда, но говорить о том, что завтра будет город-сад, было бы неправильно, особенно в нынешних условиях.

    Если мы хотим зарабатывать больше, то должны будем сделать соответствующие предложения спонсорам и партнёрам, и над этим мы будем работать.

    Повышение доходов — одна из задач, это в интересах всех клубов», — приводит слова Мележикова ТАСС.

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    • Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.

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