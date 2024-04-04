Мележиков: Повышение доходов — одна из моих задач в РПЛ

Новый исполнительный директор российской Премьер-лигирассказал о планах увеличить доходы организации.

«Такая задача стоит всегда, но говорить о том, что завтра будет город-сад, было бы неправильно, особенно в нынешних условиях.

Если мы хотим зарабатывать больше, то должны будем сделать соответствующие предложения спонсорам и партнёрам, и над этим мы будем работать.

Повышение доходов — одна из задач, это в интересах всех клубов», — приводит слова Мележикова ТАСС.

Мележиков с 2008 по 2011 год работал вице-президентом «Локомотива» по административно-техническому управлению и безопасности. С 2015 по 2018 год занимал должность директора по безопасности «Спартака», а в 2021-2023 годах был генеральным директором клуба.