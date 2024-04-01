Неймар может вернуться в родной клуб

Бразильский нападающийможет вернуться в бразильский чемпионат, сообщает UOL.

Сейчас 32-летний игрок выступает за саудовский «Аль-Хиляль», но в его услугах заинтересован «Сантос».

Неймар является воспитанником «Сантоса», выступал там с 2003 по 2009 год, у него до сих пор отличные отношения с президентом клуба.

Сам нападающий положительно оценивает вероятность возвращения в родной клуб, по его мнению, это лучше позволит ему подготовиться к клубному чемпионату мира-2025.

Конракт Неймара с «Аль-Хилялем» действует до июля 2025.